Seht euch hier die neuesten Spielszenen aus Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint an

Kürzlich wurden neue Spielszenen aus dem Koop-Shooter Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint veröffentlicht.

Im nachfolgenden Video zeigen die Kollegen von IGN neue Spielszenen aus dem kommenden Koop-Shooter Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint. Es wird gezeigt, wie ein Ghost-Team ein Wolf-Camp einnimmt.

Das Video ist zwar ziemlich kurz, gibt aber einen guten Eindruck davon, was euch im Spiel erwartet: Taktik, Action und Teamplay.

Das Ganze erinnert mehr an Wildlands als erwartet, aber das stört meiner Meinung nach nicht. Breakpoint wird als militärischer Shooter beschrieben, der in einer abwechslungsreichen, feindseligen und mysteriösen offenen Welt spielt, in der man alleine oder zu viert spielen kann. Verletzt, ohne Unterstützung und von Ex-Ghosts gejagt, musst du kämpfen, um zu überleben, während du dich in Auroa verirrt hast.

Hier die neuen Spielszenen:

Das Spiel erscheint am 4. Oktober und im Rahmen der E3 2019, die bald ihre Pforten öffnet, werden wir wohl viele neue Spielszenen zu sehen bekommen.

Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das enken wir:

Die Spielszenen erinnern sehr an Wildlands, aber dagegen haben wir nichts einzuwenden.