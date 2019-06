Sekiro: Shadows Die Twice – Diese Mod bringt 25 Charaktere ins Spiel, inklusive Scorpion aus Mortal Kombat

Der Modder “Eyedeability” veröffentlichte eine Charakter-Compilation-Modifikation für Sekiro: Shadows Die Twice mit 25 Charakteren.

Wir berichten ja immer wieder über abgefahrene Mods für das Actionspiel Sekiro: Shadows Die Twice, die den Helden des Spiels mit Charakteren aus anderen Videospielen ersetzen. “Eyedeability” hat jetzt eine Mod veröffentlicht, die 25 Charaktere beinhaltet.

Das Paket beinhaltet folgende Charaktere: 2B und A2 aus NieR Automata, Cloud aus Final Fantasy 7, Dante, Nero, Lady und Nico aus Devil May Cry 5, Darth Maul, Liu Kang und Scorpion aus Mortal Kombat, Gehrman und Yharnam Hunter aus Bloodborne, Geralt aus The Witcher 3, Guts aus Berserk, Hisako aus Killer Instinct, Gwyn Lord of Cinder aus Dark Souls, Negan aus Tekken 7, Red Hood aus Injustice 2, Ryoma aus Fire Emblem Warriors, William aus Warriors All Stars, Zero aus Drakengard 3, Zoro aus One Piece Unlimited World Red, Ayame und Rikimaru aus Tenchu, Miri aus Vindictus und Momiji aus Dear or Alive 5 Last Round.

Downloaden könnt ihr euch die Ultimate Character Collection Mod für Sekiro über diesen Link. Um das Pack nutzen zu können, muss die Mod Engine installiert sein. Diese findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Da dürfte für jeden etwas dabei sein.

Quelle: dsogaming.com