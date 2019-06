Super Smash Bros. Ultimate: Eine neue Mod bringt den Master Chief ins Spiel

in

Dank einer neuen Mod kann man nun den Master Chief aus Halo in Super Smash Bros. Ultimate spielen.

Wir berichten ja immer wieder über Modifikationen für Super Smash Bros. Ultimate. Kürzlich bin ich nun auf eine neue Mod gestoßen, die ich euch ebenfalls nicht vorenthalten möchte.

Und zwar hat der Modder “Demonslayerx8” den Skin von Snake mit dem des Master Chief ausgetauscht. Der Master Chief hat zwar so keine eigene Stimme oder eigene Moves, aber das dürfte Fans von Halo wenig stören. Der Chief macht auch so eine sehr gute Figur in Supr Smash Bros. Ultimate.

Aber überzeugt euch am besten selbst. Dieses Video zeigt die Mod in Aktion:

Das denken wir:

Der Master Chief passt perfekt ins Spiel. Schade, dass er nur via Mod im Spiel zur Wahl steht.