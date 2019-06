The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2: Nintendo kündigt Nachfolger für die Switch an

Nintendo kündigte im Rahmen der diesjähriger E3-Direct einen Nachfolger zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild an.

Das ist wohl wie beste E3-Meldung für alle Nintendo-Fans da draußen: Nintendo hat ganz offiziell einen Nachfolger zu Breath of the Wild angekündigt. Und es wurde sogar ein erster Trailer veröffentlicht, der ziemlich düster ist.

Wir sehen, wie Zelda und Link mit einem Büffel eine düstere Ruine durchstreifen. Was sie dort machen, wissen wir nicht. Dort scheint jedoch eine finstere Macht zu wirken.

Zum Schluss bekommen wir dann noch Hyrule zu sehen. Hier ist der Trailer:

Wie man im Trailer sieht, setzt Nintendo für den neuen Teil auf die selbe Engine, die schon in Breath of the Wild zum Einsatz kam.

Einen Release-Termin gibt es übrigens nicht. Es wurde nur verkündet, dass sich der Nachfolger in Entwicklung befindet.

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Nachfolger geben, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Großartig. Breath of the Wild ist eines der besten Rollenspiele überhaupt. Wir können es kaum erwarten, bis der Nachfolger an den Start geht.