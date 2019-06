The Witcher 3 erscheint für die Switch auf einer Cartridge – kein Download nötig

Ihr habt vermutlich schon davon gehört, dass das Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt auch für die Nintendo Switch erscheinen wird. Nun wurde bekannt, dass das Spiel auf eine Cartridge passt.

The Witcher 3 ist ein ziemlich umfangreiches Spiel und entsprechend groß, was die Datenmenge betrifft. Daher vermuteten manche Fans, dass CD Project das Spiel vielleicht nur zum Teil auf eine Cartridge packt und die restlichen Spieldaten als Download anbietet. Das stimmt aber zum Glück nicht.

Wie mittlerweile bekannt ist, wird das Spiel komplett auf eine Cartridge gepackt. Es werden also nach dem Kauf keine Downloads benötigt.

Die Info kommt vom Twitter-User “Wario64”. Hier der entsprechende Tweet und das Bild dazu:

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (Switch) will be fully loaded on a 32GB cart with no download required, physical includes compendium, map, and stickers.

— Wario64 (@Wario64) 12. Juni 2019