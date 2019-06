Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine: Meldet euch jetzt für die Beta an

in

Heute habe ich eine gute Nachricht für alle Fans von Rainbow Six: Ubisoft hat die Beta-Anmeldung für Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine gestartet.

Wer interesse hat, an der Beta von Rainbow Six Quarantine teilzunehmen, der kann sich ab jetzt auf PC, Xbox One und PS4 dafür anmelden und das Spiel frühzeitig spielen.

Quarantine wird mehrere Jahre in der Zukunft des Rainbow Six-Universums spielen. Team Rainbow tritt in diesem Spiel gegen eine völlig neue Generation von mutierten außerirdischen Parasiten an, die menschliche Wirte und ihre Umgebung infizieren.

Hier erwartet euch 3-Spieler-Koop-PVE-Action. Das Spiel ist derzeit für Anfang 2020 geplant. Über die offizielle Website des Spiels könnt ihr euch für die Beta registrieren.

Das denken wir:

Ubisoft scheint große Pläne für Rainbow Six zu haben. Siege ist sehr erfolgreich. Mal sehen, ob Quarantine in die selbe Kerbe schlägt.