Und dann war da diese irre Mortal-Kombat-Tanzgruppe bei America’s Got Talent

Bei der Talentshow America’s Got Talent trat kürzlich eine irre Crew auf, die einen von Mortal Kombat inspirierten Tanz präsentierte – und das ist wirklich abgefahren.

Adem Show ist eine Tanzcrew, die aus vier Mitgliedern aus Kirgisistan besteht. Als sdie Tänzer am 18. Juni die AGT-Bühne betraten, waren die Juroren ein wenig überrascht von der Kleidung der Gruppe.

Jedes Mitglied war als Mortal Kombat-Charakter verkleidet: Lord Raiden, Scorpion, Sub-Zero und Smoke. Danach folgte ein Tanz, in dem Raiden die Gliedmaßen der anderen Tänzer verdrehte – wie bei einem Fatality.

Hier das Video dazu:

Ziemlich abgefahren, oder? Das findet übrigens auch Ed Boon, der Schöpfer von Mortal Kombat:

Ridiculously talented dancers in Mortal Kombat Kostumes on America’s Got Talent! #AGT

Thanks for posting @terrycrews pic.twitter.com/VkVFkPVQ2W

— Ed Boon (@noobde) 19. Juni 2019