Vampire: The Masquerade – Coteries of New York wurde für PC und Switch angekündigt

Draw Distance hat ein neues Vampire: The Masquerade-Spiel namens Vampire: The Masquerade – Coteries of New York angekündigt.

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York erzählt den Konflikt zwischen zwei Vampirfraktionen: der traditionalistischen Camarilla und den wild unabhängigen Anarchen.

Der Beschreibung des Spiels kann man entnehmen, dass uns hier ein atmosphärisches Einzelspielererlebnis erwartet, das im Vampire-Universum angesiedelt ist.

Wie genau das Ganze aussieht, ist noch nicht bekannt. Man kann aber davon ausgehen, dass uns hier ein visueller Roman erwartet, der als interaktive Geschichte präsentiert wird. Und der Spieler wird die Möglichkeit haben, das Ende mit seinen Entscheidungen zu beeinflussen.

Hier der erste Trailer zum Spiel:

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York erscheint im vierten Quartal 2019.

Das denken wir:

Wir sind schon auf die ersten Spielszenen gespannt.