Verdammt, ist dieser Trailer zum Horrorspiel Silver Chains unheimlich

in

Headup Games hat verraten, dass das First-Person-Horror-Spiel Silver Chains am 7. August erscheinen wird. Mit der Ankündigung wurde ein neuer Trailer veröffentlicht.

Im September 2018 berichteten wir zum ersten Mal über Silver Chains. Seitdem war es relativ still rund um den Titel. Mittlerweile wurde aber ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet – und dieser ist wirklich unheimlich.

Hier die offizielle Beschreibung des Spiels:

“Nachdem er mit seinem Auto bei einem Unwetter von der Straße abkommt und gegen einen Baum kracht, wacht Peter in einer alten verlassenen Villa irgendwo in England auf. Er kann sich weder erinnern warum noch wie er hier hergekommen ist, doch schon sehr bald muss er herausfinden, dass das Haus nicht so verlassen ist wie es scheint.

Während er nach einem Weg hinaus sucht, enthüllt Peter Stück für Stück die dunklen Geheimnisse der Villa und welche schrecklichen Ereignisse hier vorgefallen sind. Als er Indizien findet, dass er scheinbar zuvor schon einmal hier war, hat etwas Böses bereits die Jagd auf Peter aufgenommen…”

Hier der Link zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Der Trailer ist richtig gruselig. Das wird ein heftiger Horror-Trip.