Beyond: Two Souls ist ab sofort für den PC verfügbar

Eine kleine Erinnerung: Quantic Dreams interaktiver Psychothriller Beyond: Two Souls ist absofort für den PC verfügbar.

Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt: Beyond: Two Souls ist mittlerweile für den PC erhältlich. Kaufen könnt ihr euch das Spiel im Epic Games Store für 19,99 Euro über diesen Link.

In Beyond: Two Souls erlebt ihr die Geschichte von Jodie Holmes, die von Schauspielerin Ellen Page verkörpert wird. Offiziell heißt es dazu: “Sie ist anders – denn sie wurde mit einer Verbindung zu einer mysteriösen Entität mit mächtigen Kräften geboren. Die Entscheidungen der Spieler wirken sich direkt auf Jodies Schicksal aus, während sie auf ihrem mit Herausforderungen, Gefahr und Verlust gepflasterten Weg herausfindet, wer sie wirklich ist.”

“Beyond: Two Souls ist eine sehr persönliche Geschichte für mich. Ich wollte Jodie’s Coming-of-age-Story begleiten. Es war mein Ziel, anhand verschiedener bedeutender Momente in ihrem Leben zu verdeutlichen, wie sehr solche Erlebnisse uns als Person beeinflussen. Es ist eine Geschichte über Akzeptanz, Identität, den Tod und das, was sich auf der anderen Seite befindet”, so Autor und Director David Cage.

“Ellen Page und Willem Dafoe zeigen auf unglaublich intensive und bewegende Art ihre Schauspielkünste. Die Reise von Jodie Holmes ist dadurch ein Erlebnis, das einen auch nach dem Spielen nicht mehr loslässt.”

Hier der neueste Trailer zum Spiel:

Das denken wir:

Wer auf die Spiele von Quantic Dream steht, sollte Beyond: Two Souls nicht verpassen – hier erwartet euch ein intensives Abenteuer.