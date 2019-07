“BladeRunner”-Star Rutger Hauer ist mit 75 Jahren gestorben

Dieser Tag beginnt mit einer sehr traurigen Nachricht: Schauspieler Rutger Hauer ist im Alter von 75 Jahren gestorben.

Eine der bemerkenswertesten Rollen spielte der niederländische Golden-Globe-Gewinner in Ridley Scotts “Blade Runner”. Damals nahm er die Rolle des Replikanten Roy Batty ein.

Hauer ist auch bekannt für seine Rolle in “Hitcher, der Highway Killer”. Der Star war auch in den Filmen “Sin City”, “Batman Begins”, “Dracula III: Legacy”, “Hobo With a Shotgun”, Dracula 3D und “Valerian – Die Stadt der tausend Planeten” zu sehen.

RIP Rutger Hauer, the man who gave us one of the best movie monologues in history. #RutgerHauer pic.twitter.com/YkiXn96JN5 — Rory Glynn (@roryglynnmovies) 24. Juli 2019

Rutger Hauers Familie teilte am Mittwoch der Nachrichtenagentur ANP mit, dass der Schauspieler am Freitag, 19. Juli 2019, in seinem Wohnort in Beetsterzwaag in der nördlichen Provinz Friesland gestorben sei.

Es hieß weiter, dass er im Alter von 75 Jahren nach kurzer Krankheit starb und bereits im engsten Familienkreis beerdigt wurde.

Das denken wir:

Wir werden dich vermissen.