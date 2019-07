Blue Protocol: Die ersten Videos aus der Alpha sind im Netz gelandet

Mittlerweile sind die ersten Videos der Alpha-Version des Rollensopies Blue Protocol im Netz gelandet.

Kürzlich berichteten wir über den ersten Gameplay-Trailer zum Online-Rollenspiel Blue Protocol und die Ankündigung der Closed-Alpha. Die Alpha-Phase ist mittlerweile beendet und dementsprechend sind erste Videos daraus im Netz gelandet.

Wer also wissen möchte, wie das Spiel in Aktion aussieht, der bekommt mit den Clips einen guten Eindruck von diesem vielversprechenden Titel. Auf den ersten Blick scheint das Spiel sehr actionreich zu sein, was mir gut gefällt. Auch die Grafik wirkt schön stimmig. Aber macht euch am besten selbst ein Bild.

Im Spiel müsst ihr den Planeten Regnus erkunden werdet, der früher von einem göttlichen Stamm beherrscht wurde.

Jahrtausende später sind aber bloß noch Ruinen zurückgeblieben. Eure Aufgabe ist es, in diesem verlassenen Paradies die Wahrheit aufzudecken und ein Teil der Geschichte zu werden.

Blue Protocol erscheint nur für den PC. Sollte es weietre Neuigkeiten geben, dann erfahrt ihr das bei uns.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen sehen für eine Alpha sehr gut aus. Wer auf Online-Rollenspiele steht, sollte diesen Titel definitiv im Auge behalten.