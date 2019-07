Borderlands 3 versucht sich an der Bottle Cap Challenge

Auf dem Twitter-Account von Borderlands 3 wurde ein Video zur Bottle Cap Challenge veröffentlicht.

Wenn ihr in den letzten Tagen auf Social-Media-Plattformen rumgesurft seid, dann habt ihr mit Sicherheit das ein oder andere Video zur Bottle Cap Challenge gesehen.

In dieser Challenge versucht man mit einem Drehkick den Deckel von einer Flasche zu schlagen. An dieser Challenge hat sich nun auch Borderlands 3 versucht – spät aber doch.

Hier das entsprechende Twitter-Video, in dem die Challenge nicht so ganz glatt läuft:

Here’s our attempt at the #BottleCapChallenge. You’re welcome. pic.twitter.com/tjgBclNneZ

— Borderlands 3 (@Borderlands) 12. Juli 2019