Borderlands 3 wird Crossplay unterstützen – aber nicht zum Launch

Randy Pitchford, der CEO von Gearbox, hat kürzlich via Twitter bestätigt, dass die Crossplay-Funktion von Borderlands 3 zum Launch nicht verfügbar sein wird.

Falls ihr euch jetzt schon freut, zum Launch von Borderlands 3 als Xbox-Spieler mit euren PC-Kollegen zu zocken, dann habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute Nachricht: Bordlerands 3 wird Crossplay unterstützen. Die schlechte Nachricht: Dieses Feature steht leider nicht zum Start des Spiels zur Verfügung.

Das verkündete Gearbox-Gründer Randy Pitchford via Twitter. Dort heißt es: “Um eines klar zu stellen: Es wird keine Crossplay-Funktion in Borderlands 3 zum Launch geben. Wir arbeiten jedoch eng mit unseren Partnern zusammen, um so bald wie möglich eine positive Crossplay-Erfahrung erschaffen zu können. Wir stehen zu Crossplay – auf so vielen Plattformen wie möglich.”

To be clear, there will not be any cross-play functionality in Borderlands 3 at launch as we work closely with our partners to create a positive cross-play experience as soon as practicable. We are committed to cross-play on as many platforms as possible.