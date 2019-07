Call of Duty: Modern Warfare – Seht euch hier 6 Minuten aus dem Gunfight-Modus in 4K an

in

Kürzlich wurde der neue Gunfight-Modus in Call of Duty: Modern Warfare vorgestellt – jetzt haben Activision und InfinityWard neue Szenen daraus in 4K veröffentlicht.

Bei Gunfight stehen sich zwei Teams gegenüber, die jeweils nur aus zwei Mitspielern bestehen. Hier erwartet uns also ein schneller Spielmodus auf kleinen Karten und die neuen Spielszenen machen meiner Meinung nach einen ganz guten Eindruck.

Bei den Szenen handelt es sich angeblich um unbearbeitetes Rohmaterial, das auf der PS4 Pro aufgenommen wurde. Somit erhalten wir einen guten Eindruck vom Spiel.

Aber überzeugt euch am besten selbst. Hier das Video:

Übrigens: Am 1. August dürfen wir uns über die Gameplay-Premiere freuen, dann wird Infinity Ward voraussichtlich noch mehr aus den neuen Multiplayer-Modi in Modern Warfare zeigen.

Das Spiel erscheint am 25. Oktober für PC, PS4 und Xbox Oone.

Das denken wir:

Die neuen Szenen sehen ziemlich gut aus und der Ansatz “kleine Teams auf kleinen Maps” verspricht intensive Matches.