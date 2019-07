Call of Duty: Modern Warfare – Seht euch hier den Teaser zur Multiplayer-Enthüllung an

in

Activision und Infinity Ward haben einen Teaser zur bevorstehenden Multiplayer-Enthüllung von Call of Duty: Modern Warfare veröffentlicht.

Nächste Woche, am 1. August, enthüllen Activision und Infinity Ward den Multiplayer-Modus von Call of Duty: Modern Warfare. Aus diesem Grund wurde nun ein Teaser veröffentlicht, der auf das Event aufmerksam machen soll.

Viel zu sehen gibt es nicht, aber CoD-Fans werden sich trotzdem freuen. Der Clip zeigt, wie ein Squad mit einem Heli zur Landezone gebracht wird. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Hier der Tweet dazu:

Proceed to the LZ. The #ModernWarfare Multiplayer Premiere arrives next week on August 1st. pic.twitter.com/mkKVdrY6Q7 — Call of Duty (@CallofDuty) 25. Juli 2019

Mit Modern Warfare setzt Infinity Ward wieder mal auf einen realistischeren Ansatz und einen Einzelspielermodus wird es ebenfalls geben und das freut die Community ganz besonders – uns ebenfalls.

Übrigens: Über diesen Link findet ihr ein Video, das sechs Minuten aus dem Gunfight-Modus in 4K zeigt.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Bisher lässt sich noch nicht viel über den Multiplayer-Modus sagen, aber Infinity Ward hat mit Sicherheit die ein oder andere Überraschung parat.