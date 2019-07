CD Projekt RED arbeitet gerade an drei Cyberpunk-Spielen

Adam Kiciński, der CEO von CD Projekt RED, hat verkündet, dass das Studio aktuell an drei Titeln arbeitet, die im Cyberpunk-Universum spielen.

Dass CD Project aktuell mit Hochdruck an Cyberpunk 2077 arbeitet, wusstet ihr mit Sicherheit bereits. Aber wustet ihr auch, dass das Studio aktuell an drei Cyberpunk-Titeln arbeitet?

Das hat Adam Kiciński, der CEO von CD Projekt RED, kürzlich während einer Konferenz verraten. Kicinski sagte: “Wir arbeiten an drei Cyberpunk-Dingen – an dem Hauptspiel und an zwei weitere. Das sind drei Teams. Wir arbeiten auch an “Gwent” und haben immer noch ein unangekündigtes Spiel bei Spokko. Wir haben also fünf Arbeitsteams, von denen drei an „Cyberpunk“ arbeiten.”

Vizepräsident Piotr Nielubowicz fügte hinzu: “Unser nächstes großes Projekt wird ebenfalls im Cyberpunk-Universum spielen. Wir arbeiten bereits daran und betrachten es als ein wirklich großes und innovatives Projekt für uns.”

Kicinski hat außerdem bestätigt, dass das Team in Breslau amMehrspielermodus von Cyberpunk 2077 arbeitet. Es bleibt abzuwarten, ob der Mehrspielermodus bereits zum Start verfügbar ist oder über ein Update nachgeliefert wird.

Das denken wir:

CD Project scheint große Pläne für das Cyberpunk-Universum zu haben. Wir sind schon sehr gespannt, um welche Projekte es sich da handelt.