Control: Seht euch hier 26 Minuten aus dem Spiel mit Raytracing-Effekten an

Im nachfolgenden Video seht ihr, wie das Action-Adventure Control mit Raytracing-Effekten aussieht.

Im Video bekommen wir 26 Minuten Gameplay-Material der PC-Version zu sehen. Und ja, die Raytracing-Effekte sehen ziemlich gut aus, aber so wirklich smooth sehen die Szenen meiner Meinung nach nicht aus. Es wirkt so, als würde die Performance nicht ganz passen.

Dafür bekommen wir eine Vorstellung davon, was wir in diesem Spiel visuell erwarten können. Aber überzeugt euch am besten selbt. Hier sind die neuen Spielszenen:

In Control erleben wir die Geschichte von Jesse Faden, die durch mysteriöse Ereignisse die neue Direktorin des FBI wird. Sie muss sich mit neu gewonnenen übernatürlichen Fähigkeiten dem Hiss stellen.

Übrigens: Die PC-Version von Control wird zeitlich exklusiv im Epic Games Store angeboten.

Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, informieren wir euch darüber.

Control erscheint am 27. August für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Control sieht auf jeden Fall gut aus. Jetzt muss es nur noch Spaß machen.