Control: Seht euch hier den neuen Story-Trailer an

Remedy hat einen neuen Trailer zum kommenden Actionspiel Control veröffentlicht, der mehr über die Story des Spiels verrät.

Der Release von Control nähert sich mit großen Schritten und aus diesem Grund wurde jetzt auch ein neuer Story-Trailer veröffentlicht, der einen guten Eindruck davon gibt, was uns im Spiel erwartet: eine spannende Story mit einer guten portion Horror und das gefällt mir.

Der Trailer ist wirklich cool inszeniert und ich bin wirklich schon gespannnt, wie sich die Geschichte rund um die Protagonistin Jesse Faden entwickelt. Sie wird durch mysteriöse Ereignisse die neue Direktorin des FBI und muss sich mit neu gewonnenen übernatürlichen Fähigkeiten dem Hiss stellen.

Was genau das Hiss ist, das erfahren wir am 27. August, denn ab dann steht das Spiel für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen.

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer ansehen:

Mehr News und Videos zu Control findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Die Story ist auf jeden Fall spannend, jetzt muss bloß noch das Spiel gut werden.