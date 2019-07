Cyberpunk 2077: Neuer Screenshot zeigt das Yaiba Kusanagi Bike

in

CD Projekt RED hat einen neuen In-Game-Screenshot aus Cyberpunk 2077 veröffentlicht, der das Yaiba Kusanagi-Bike zeigt, mit dem ihr im Spiel die Gegend unsicher machen könnt.

Das Bike, das ihr auf dem Screenshot über und im Tweet unter diesen Zeilen seht, ist von Akira und Ghost in the Shell inspiriert – was Fans von Science-Fiction-Mangas sehr freuen wird.

In Cyberpunk 2077 kann man nicht nur mit Autos fahren, sondern eben auch mit Bikes, die man in Garagen lagern kann. Fans von Akira werden sofort die Aufkleber erkennen, die das Cyberpunk-Motorrad zieren. Leider befindet sich darauf kein Canon-Aufkleber, aber das ist wohl aus lizenzrechtlichen Gründen nicht möglich. Die ersten Modifikationen für das Spiel werden dieses “Problem” aber sicher lösen.

Übrigens beziehen sich die Wörter Yaiba und Kusanagi auf japanische Klingen – wahrscheinlich, weil das Bike so scharf aussieht.

Ich weiß jetzt schon, dass ich mich hauptsächlich auf diesem Teil durch die Spielwelt bewegen werde. Wie findet ihr das Bike? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Cyberpunk 2077 wird ein Traum für alle Fans des Cyberpunk-Settings – da sind wir uns jetzt schon ziemlich sicher.

Quelle: dsogaming.com