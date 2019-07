Das Comic-Adventure Blacksad: Under the Skin wurde auf November verschoben

Publisher Microids und die Entwickler Pendulo Studios und YS Interactive haben verkündet, dass das Comic-Adventure Blacksad: Under the Skin auf November verschoben wurde.

In letzter Zeit war es relativ still rund um das Comic-Adventure Blacksad: Under the Skin und jetzt wissen wir wahrscheinlich auch wieso: Die Entwickler arbeiten mit Hochdruck daran, das Spiel fertigzustellen und gerade kommen die Entwickler nicht mit der Arbeit hinterher, denn das Spiel wurde mittlerweile verschoben.

Eigentlich sollte Blacksad am 26. September erscheinen – der neue Release-Termin lautet 5. November 2019. Dann steht das Spiel für PS4, Xbox One und Nintendo Switch in den Händlerregalen.

Darum geht es im Spiel: Im New York der 50er Jahre wird Joe Dunn, der Besitzer eines bescheidenen Boxclubs, erhängt aufgefunden. Zur gleichen Zeit wird Robert Yale, sein Protegé und größte Hoffnung, als vermisst gemeldet. Obwohl sie von diesen schrecklichen Ereignissen überwältigt ist, beschließt Joe Dunns Tochter Sonia, weiter auf die Träume ihres Vaters hinzuarbeiten: Sie übernimmt den Boxclub und kontaktiert John Blacksad, der das mysteriöse Verschwinden untersuchen soll.

Sobald es weitere Infos dazu gibt, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Schade, aber die paar Wochen halten wir jetzt auch noch durch.