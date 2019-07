Death Stranding: Neuer Trailer stellt Winding Refns Charakter “Heartman” vor

Kojima Productions und Sony Interactive Entertainment haben einen neuen Trailer zum kommenden Actionspiel Death Stranding veröffentlicht, der den Charakter “Heartman” vorstellt.

Langsam aber sicher nähert sich der Release von Death Stranding und je näher der Release rückt, desto mehr Infos bekommen wir zum Spiel und den Charakteren in Kojimas erstem eigenen Werk für die PS4.

Im neuesten Trailer dreht sich alles um den Charakter “Heartman”, der vom Regisseur Nicolas Winding Refn (“Drive”, “The Neon Demon”) verkörpert wird.

Als Mitglied von BRIDGES nimmt Heartman an einem Zyklus von Sterben und Wiedergeburt teil, in dem er 21 Minuten lang in der realen Welt lebt. Wie der Trailer zeigt, kann der Charakter in diesen 21 Minuten seine Ernährung und alle anderen wichtigen Tätigkeiten erledigen.

Außerdem hat er eine Sammslung von Filmen, die jeweils 21 Minuten dauern. Mit anderen Worten: Heartman wartet einfach immer und immer wieder auf den Tod und darauf, immer wieder zum selben Strand voller Geheimnisse zurückzukehren.

Death Stranding erschein am 8. November exklusiv für die PlayStation 4.

Das denken wir:

Die Charaktere und Dialoge in Death Stranding scheinen alle sehr tiefgründig zu sein und das gefällt uns. Etwas anderes hätten wir von Hideo Kojima aber auch nicht erwartet.

