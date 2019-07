Deepfake-Video ersetzt Jack Nicholson mit Jim Carrey in “Shining”

in

Im nachfolgenden Video seht ihr eine Szene aus dem Horror-Klassiker “Shining” aus dem Jahr 1980. Das Besondere: Jack Nicholson wurde mit Jim Carrey ersetzt und das ist ziemlich creepy.

Deepfakes sind an sich schon unheimlich, denn wenn man sieht, was durch die Manipulation von Bild- und Video-Daten möglich ist, wird einem schnell klar, dass man heutzutage seinen Augen in vielen Fällen nicht mehr trauen kann.

Das zeigt auch nachfolgender Clip, in dem der YouTuber “Ctrl Shift Face” das Gesicht von Jack Nicholson im Film “Shining” mit dem von Jim Carrey ersetzte.

Der Clip ist wirklich gut gemacht und ich bin überrascht, wie gut sich Jim Carrey als Schriftsteller Jack macht. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Hier das Video:

Das denken wir:

Jetzt würden wir den ganzen Film gerne mit Jim Carrey als Jack sehen.