Doom: Das Internet macht sich über den Bethesda-Account-Zwang lustig

Bethesda veröffentlichte die ersten drei Doom-Teile für die aktuelle Konsolengeneration – nun macht sich das Internet über den Account-Zwang lustig.

Kürzlich berichteten wir darüber, dass Betehsda die Doom-Trilogie neu veröffentlichte – für PS4, XBox One und Nintendo Switch. Das Problem: Um die ersten beiden Doom-Teile spielen zu können, muss man sich einmal in einen Bethesda-Account einloggen. Doom 3 benötigt den Login nur für bestimmte Features.

Looks like DOOM 1+2 require you to login into your Bethesda account before you can play

After your initial login, you can play it offline as well

DOOM 3 requires you to login into your BNet account “to access certain features and/or content” pic.twitter.com/OOYcUEaRi5

— Nibel (@Nibellion) 26. Juli 2019