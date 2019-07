Ein neuer Gears 5 Xbox One Controller wurde geleakt

in

Kürzlich wurde ein neuer Gears 5 Controller für die Xbox One geleakt

Gears 5 für Xbox One und PC ist der einzige große Release, den Microsoft in diesem Jahr an den Start bringt und daher wundert es nicht, dass für dieses Spiel zahlreiche Promo-Aktionen gefahren werden.

Unter anderem dürfen sich Fans anscheinend auf einen Gears 5 Controller für die Xbox One freuen, der bisher noch nicht offiziell angekündigt wurde. Jedoch hat ein Leak den Weg ins Netz gefunden und wir bekommen den Controller schon vor der offiziellen Ankündigung zu sehen.

Der Twitter-User “Idle Sloth” scheint den Controller nämlich schon irgendwie in die Finger bekommen zu haben. Er machte Bilder und veröffentlichte sie. Hier könnt ihr euch den Controller ansehen:

Wie gefällt euch das Design?

Da es sich um einen Leak handelt, sollte man das Ganze noch als Gerücht betrachten, aber für mich sehen die Bilder sehr echt aus. Sollte es offizielle Infos dazu geben, lassen wir es euch wissen.

Gears 5 erscheint am 6. September.

Das denken wir:

Der Controller sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Hoffen wir mal, dass auch das Spiel gut wird. Wir sind da aber ziemlich zuversichtlich.