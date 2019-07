Erwartet nicht, dass Street Fighter 6 in nächster Zeit angekündigt wird

Falls ihr auf eine Ankündigung von Street Fighter 6 wartet, habe ich leider eine schlechte Nachricht für euch: Das wird so schnell nicht passieren.

So wie es aussieht, müssen wir uns wohl noch eine ganze Weile gedulden, bis wir Street Fighter 6 zu sehen bekomme. Das lässt zumindest ein Kommentar von Capcom Producer Yoshinori Ono vermuten.

Nachdem EVO für das Fighting Game Turnier EVO 2019 eine Partnerschaft mit Sony Interactive Entertainment angekündigt hatte, machten erste Gerüchte die Runde, dass Capcom vielleicht im Rahmen dieses Events Street Fighter 6 ankündigen könnte.

We are excited to partner with @PlayStation for #EVO2019! 8 of the 9 main event titles are presented by PS4. Don’t miss any of the action and stay tuned for more news from PlayStation at EVO! #EVOPS4 pic.twitter.com/BTWlWmGdPB

— EVO (@EVO) 22. Juli 2019