Gears 5 Tech-Test: Der Preload ist ab sofort verfügbar

Microsoft und The Coalition haben den Tech-Test-Client für Gears 5 freigegeben.

Wie angekündigt startet morgen der Versus-Tech-Test von Gears 5 und damit ihr auch pünktlich loslegen könnt, wurde nun der Preload gestartet.

Der Client ist 14,5 GB groß und ist für Xbox Game Pass-Mitglieder oder diejenigen verfügbar, die das Spiel vorbestellt haben. Der Test läuft vom 19. bis zum 22. Juli 2019. Am 26. Juli startet dann eine zweite Phase, die am 29. Juli 2019 endet. Start und Ende erfolgen immer um 19 Uhr.

Unter anderem werden die Multiplayer-Modi “King of the Hill” und “Eskalation” getestet und es wird einen Arcade-Modus geben. Es stehen zwei Karten zur Verfügung: District und Training Grounds. Abgesehen davon dürft ihr euch auf das Bootcamp für das Training und eine “Mini-Tour of Duty-Kampagne” freuen.

Übrigens: Gears 5 wird Cross-Play zwischen Xbox One und PC unterstützen. Hier könnt ihr euch den neuen Trailer zum Tech-Test ansehen.

Das denken wir:

Da der Tech-Test startet, dürfen wir uns in den nächsten Tagen wohl über viel neues Material aus dem Spiel freuen. Leider müssen wir uns bis zum Release noch ein Weilchen gedulden.