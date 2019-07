GhostWire: Tokyo – Hier ist ein erster In-Game-Teaser

Kürzlich wurde ein erster In-Game-Teaser zum kommenden Mystery-Actionspiel GhostWire: Tokyo veröffentlicht.

Bisher ist noch nicht wirklich viel über das Spiel GhostWire: Tokyo bekannt, aber der Entwickler Shinji Mikami beschreibt es als: “Action-Adventure, in dem du gegen paranormale Feinde kämpfst und die Stadt vom übernatürlichen Bösen befreist”.

Das hört sich irgendwie so ein bisschen nach The Evil Within an, oder? Aber laut des Creative Directors Ikumi Nakamura wird es kein Survival-Horror-Spiel. Er veröffentlichte auf Twitter ein kurzes Video, das einen ersten In-Game-Blick auf die Stadt erlaubt, die man vom Bösen befreien muss: Future Tokyo.

Das Spiel wird zwar wieder düster, aber wie es scheint, nicht annähernd so düster, wie The Evil Within.

Wie auch immer. Wir sind gespannt und freuen uns auf die ersten richtigen Spielszenen. Hier das besagte Video:

#GhostWireTokyo @playGhostwire Raptured Apocalypse

+

Near Future Tokyo

+

Supernatural Official E3 Teaser Trailerhttps://t.co/E0X1OjGy9V Is this? “Normal” or “Paranormal?” pic.twitter.com/TgasvngEoa — Ikumi Nakamura (@nakamura193) 7. Juli 2019

Über diesen Link gelangt ihr zum Reveal-Trailer. Bis jetzt gibt es übrigens noch keinen Release-Termin.

Das denken wir:

Bisher lässt sich leider noch nicht viel über das Spiel sagen, aber der Mix aus Mystery und Action im Future-Tokio-Setting klingt auf ejden Fall spannend.

Quelle: dsogaming.com