Horrorclown Pennywise macht jetzt auch “The Conjuring 2” unsicher – in diesem Deepfake-Video

In einem neuen Deepfake-Video sorgt Horrorclown Pennywise in “The Conjuring 2” für Angst und Schrecken.

Bis zum Kinostart von “Es Kapitel 2” müssen wir uns noch etwas gedulden, aber in der Zwischenzeit macht Pennywise “The Conjuring 2” unsicher und zwar in einem neuen Deepfake-Video von “KingFrostmare”.

Der YouTuber hat Pennywise “einfach” in den Dämonen Valak – ihr wisst schon, die fiese Geisternonne – verwandelt und das Ergebnis ist wirklich cool. Und das alles nur, um den Start von “Es Kapitel 2” zu feiern, der am 5. September in die Kinos startet.

Hier das Video:

Übrigens: Wer Jim Carrey in einem Deepfake-Video als Jack Torrance in “Shining” sehen möchte, der sollte diesem Link hier folgen.

Das denken wir:

Das Video ist wirklich cool gemacht. In nächster Zeit können wir uns wohl häufiger auf Deepfakes einstellen.