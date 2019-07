Hunt: Showdown geht im August für PC, PS4 und Xbox One an den Start

Der Koop-Shooter Hunt: Showdown befindet sich bereits seit Februar 2018 in der Early-Access-Phase und jetzt hat Crytek angekündigt, dass das finale Spiel am 20. August für PC, PS4 und Xbox One an den Start geht.

Crytek arbeitet mit Koch Media zusammen, um das Spiel weltweit in den Einzelhandel zu bringen. Und wer das Spiel als Early-Access-Titel gekauft hat, erhält einen exklusiven, legendären Waffen-Skin.

Im Spiel geht ihr zusammen mit einem Partner auf Monsterjagd. Um das gesuchte Monster zu finden und die Beute zu kassieren, müsst ihr nach Hinweisen suchen. Aber Vorsicht: In der Spielwelt sind noch andere Spieler unterwegs, die auch scharf auf die Beute sind.

Hier der neueste Trailer zum Spiel:

Das denken wir:

Hunt: Showdown bringt auf jeden Fall frischen Wind ins Genre. Wir sind schon gespannt, wie gut das finale Spiel ankommt.