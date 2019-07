In der Netflix-Serie “Another Life” landet ein außerirdisches Artefakt auf der Erde

in

Netflix hat den ersten Trailer zur kommenden Science-Fiction-Serie “Another Life” veröffentlicht.

Katee Sackhoff feiert mit “Another Life” ihre Rückkehr ins Sci-Fi-Genre. In “Battlestar Galactica”, der Neuinterpretation des Military-Science-Fiction-Klassikers, begeisterte Katee Sackhoff Fans als Kara Thrace. Jetzt geht es für Katee wieder ins All – diesmal als Commander Niko Breckinridge.

Für die Serie ist Regisseur Aaron Martin verantwortlich, der sich bereits mit den “Slasher” und “DeGrassi” einen Namen gemacht hat.

Offiziell heißt es zur Serie:

“Als ein mysteriöses außerirdisches Artefakt auf der Erde landet, muss Commander Niko Breckinridge (Katee Sackhoff) die erste interstellare Mission der Menschheit zu seinem Ursprungsplaneten führen, während ihr Ehemann (Justin Chatwin) versucht, den ersten Kontakt mit dem Artefakt auf der Erde herzustellen. Another Life erforscht das Wunder des Lebens, wie kostbar das Leben in einem Universum ist, in dem es größtenteils leer ist, und wie weit wir gehen werden, um die zu schützen, die wir lieben.”

“Another Life” geht am 25. Juli bei Netflix mit 10 Folgen an den Start.

Das denken wir:

Der Trailer kann uns noch nicht überzeugen, hoffentlich kann es die Serie.