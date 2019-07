In Infliction erwartet euch ein interaktiver Albtraum für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One (Trailer)

Das Horrorspiel Infliction wurde für Switch, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt.

Infliction ist schon seit letztem Jahr für PC erhältlich, jetzt wurde der Ttitel auch für Konsolen angekündigt. In diesem Spiel erkundet ihr ein Haus, das von einer schrecklichen Tragödie geprägt ist. Ihr müsst die Geheimnisse hinter den ungewöhnlichen Geschehnissen aufdecken. Das Problem: Ihr werdet von einem ruheloser KI-Feind verfolgt.

“Infliction untersucht Ängste, die sich nach der Gründung einer Familie durch meine Frau und mich manifestierten”, sagte Clinton McCleary, Gründer von Caustic Reality und Missionsdesigner bei Blowfish Studios. “Ich wollte ein Horror-Erlebnis schaffen, das auf realen Problemen basiert und bei den Spielern Anklang findet. Ich freue mich darauf, alle zu erschrecken, wenn wir es später in diesem Jahr auf Konsolen veröffentlichen.”

Offiziell heißt es zum Spiel: “Infliction ist ein interaktiver Albtraum, eine grauenhafte Expedition in die Dunkelheit, die selbst in einem völlig normal aussehenden Vorstadthaus lauern kann. Durchsuche die Hinterlassenschaften einer einst glücklichen Familie. Lies Briefe und Tagebücher, hör dir Sprachnachrichten an und finde die Zusammenhänge. Nur so kannst du die schrecklichen Ereignisse verstehen, die dich hierher geführt haben. Allerdings bist du nicht allein. In diesem Haus lauert noch jemand anderes: ein Wesen voll unendlicher Trauer und Wut. Während nach Hinweisen suchst, verfolgt es dich und wartet darauf, seinen Zorn auf dich loszulassen. Kannst du lange genug überleben, um Wiedergutmachung zu finden?”

Hier der Trailer zum Spiel:

Erscheinen soll Infliction noch im vierten Quartal 2019.

Das denken wir:

Das Spiel kam schon auf dem PC gut an. Wer auf Horror steht, der sollte sich das Spiel also mal genauer ansehen.