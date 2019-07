In Please erwarten euch 7 Minuten Retro-Horror vom Feinsten

Please ist ein Indie-Retro-Horrorspiel, das ihr euch jetzt kostenlos herunterladen könnt.

Retro-Horror liegt gerade irgendwie im Trend. Erst vor ein paar Wochen berichteten wir über ein interessantes Found-Footage-Retro-Horrorspiel namens The Riverside Incident. Heute habe ich einen weiteren Retro-Horrortitel namens Please fütr euch.

Dieses Spiel schickt euch in eine alternative Zeit nach dem Krieg. Du bist auf der Seite der Gewinner und reparierst Dinge. Du tust, was dir gesagt wurde.

Du wachst in einem Gebäude auf, vermutlich in einem Mehrfamilienhaus, in dem seltsame Geräusche hinter den Türen der anderen Bewohner zu hören sind. Du gehst jeden Tag in den Keller, in dem sich eine Maschine befindet. Du reparierst einige Kisten oder betätigst Schalter und von da an wird es immer seltsamer.

Hier der Trailer zum Spiel:

Herunterladen könnt ihr euch das Spiel über diesen Link.

Das denken wir:

Wer auf Horror steht und gegen die Retro-Optik nichts einzuwenden hat, der sollte das Spiel unbedingt ausprobieren.