Jemand hat den Super Mario Maker 2 In Little Big Planet 3 nachgebaut

in

Jemand hat den Super Mario Maker 2 in Little Big Planet 3 für die PS4 nachgebaut und das Ergebnis ist ziemlich cool.

Es ist schon erstaunlich, was man mit Little Big Planet 3 für die PS4 alles anstellen kann. Der Spieler “ClapTrap9” hat beispielsweise den Super Mario Maker 2, der für die Nintendo Switch erhältlich ist, im PS4-Titel nachgebaut. Und das Ergebnis ist so gut, dass man auf dene rsten Blick kaum einen Unterschied zum Original erkennt.

Besonders cool: Die LBP3-Welt sieht nicht nur so aus wie der Super Mario Maker 2, sondern sie funktioniert auch so. Beispielsweise gibt es Optionen für alternative Level-Themes – einschließlich Nachtmodus und Schnee, sowie einige Dutzend Objekte, die in einem Level platziert werden können.

“Dieses Level ist besonders für diejenigen gedacht, die sich Super Mario Maker 2 nicht leisten können, oder für diejenigen ohne Nintendo Switch”, heißt es in der Beschreibung für die Welt.

Übrigens hat “ClapTrap9” bereits den ersen Super Mario Maker in LBP3 nachgebaut.

Hier seht ihr den neuen Super Mario Maker in Little Big Planet 3 in Aktion.

Das denken wir:

Das ist wirklich beeindruckend. Die Projekte in Little Big Planet 3 werden immer professioneller.

Quelle: kotaku.com