Luigi’s Mansion 3 erscheint am 31. Oktober (Trailer)

Kürzlich wurde der Release-Termin von Luigi’s Mansion 3 offiziell mit einem Trailer verraten.

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass der Release-Termin von Luigi’s Mansion 3 bei Amazon aufgetaucht ist. Daher verwundert es nicht, dass Nintendo es nun offiziell gemacht hat: Luigi’s Mansion 3 erscheint am 31. Oktober.

Darum geht es in Luigi’s Mansion 3: Luigi ist mit Mario und Freunden auf dem Weg zu einem Traumurlaub, als er eine Einladung in ein luxuriöses Hotel erhält. Sein Traum wird dann schnell zu einem Albtraum, als König Boo verrät, dass alles ein Trick gewesen war, um Mario und Co. gefangen zu nehmen. Mit der Unterstützung von Professor E. Gadd durchquert der widerstrebende Held Luigi die verräterischen Stockwerke des bedrohlichen Hotels, um sie zu retten.

Unter anderem verwendet er dazu den verbesserten Poltergust G-00, um die Verteidigung der Geister zu zerschlagen und zu zerstören. Abgesehen davon kann man Gooigi beschwören, einen komplett grünen Doppelgänger, der Luigi helfen kann, Hindernisse zu überwinden, die er nicht alleine überwinden kann.

Hier der neue Trailer zum Release-Termin:

Das denken wir:

Leider müssen wir uns noch ein ganzes Weilchen gedulden, aber jetzt wissen wir wenigstens sicher, dass das Spiel am 31. Oktober erscheinen wird.