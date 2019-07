Luigi’s Mansion 3: Nintendo Switch Release-Termin wurde von Amazon geleakt

in

Amazon hat den Release-Termin von Luigi’s Mansion 3 für die Nintendo Switch geleakt.

Kürzlich berichteten wir über das Gerücht, dass Luigi’s Mansion 3 früher als gedacht erscheinen könnte – noch im Juli. Das scheint nicht zu stimmen, denn nun ist bei Amazon ein neuer Release-Termin aufgetaucht.

Genauer gesagt versendete Amazon Mexiko eine Nachricht an Vorbesteller des Spiels, in der es heißt, dass das Spiel am 4. Oktober erscheinen würde.

Natürlich ist der Termin nicht offiziell, aber wenn Amazon so eine Mail verschickt, kann man in der Regel davon ausgehen, dass der Inhalt korrekt ist.

Abgesehen davon würde der Termin zum Release der Nintendo Switch Lite passen, die ab dem 20. September in den Händlerregalen steht. Luigi’s Mansion 3 würde den Start der Konsole vielleicht befeuern, vor allem durch das 3DS-Publikum, das den letzten Luigi’s Mansion Teil auf dem älteren Handheld gespielt hat.

Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Etwas müssen wir noch auf den Release von Luigi’s Mansion 3 warten, aber jetzt wissen wir wenigstens, wie lange noch.