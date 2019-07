Man of Medan benötigt auf dem PC 80GB Festplattenspeicher

Bandai Namco hat die offiziellen Systemanforderungen der PC-Version The Dark Pictures Anthology: Man of Medan veröffentlicht.

Für das Spiel werden laut Publisher mindestens ein Intel Core i5-3470 oder AMD FX-8350 mit 8 GB RAM und eine NVIDIA GeForce GTX 660 oder eine AMD Radeon HD 7870 benötigt.

Bandai Namco empfiehlt einen Intel Core i5-8400 oder einen AMD Ryzen 5 1600 mit 8 GB RAM und eine NVIDIA GeForce GTX 1060 oder eine AMD Radeon RX 580. Das Spiel erfordert außerdem 80 GB Festplattenspeicher.

Minimum:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 7 64-bit

Prozessor: Intel Core i5-3470 oder AMD FX-8350

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 660 oder AMD Radeon HD 7870

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 80 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlen:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 10 64bit

Prozessor: Intel Core i5- 8400 oder AMD Ryzen 5 1600

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 580

DirectX: Version 11

Speicherplatz: 80 GB verfügbarer Speicherplatz

Offiziell heißt es zum Spiel:

“Die Anthologie „The Dark Pictures“ ist eine Serie eigenständiger filmreifer Horrorspiele, mit verzweigter Erzählweise und Mehrspieler-Modus.

In Man of Medan brechen 5 Freunde zu einem Tauchtrip auf, der zusehends unheimlicher wird …

Erlebe das Grauen an Bord eines Geisterschiffs.”

Kürzlich wurden auch die Multiplayer-Modi von Man of Medan vorgestellt. Über diesen Link bekommt ihr erste Szenen daraus zu sehen.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan erscheint am 30. August für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

So wie es aussieht, erwartet uns hier ein ziemlich geniales Horrorspiel. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf den Release.