Man of Medan: In den Multiplayer-Modi könnt ihr euch zusammen mit Freunden gruseln (Trailer)

in

Bandai Namco hat mit einem neuen Trailer die Multiplayer-Modi des Horrorspiels The Dark Pictures Anthology: Man of Medan vorgestellt.

Jep, in Man of Medan, dem ersten Teil der Dark Pictures Anthology, könnt ihr euch gemeinsam mit Freunden gruseln. Entweder im geteilten Story-Modus oder im Filmabend-Modus.

Das erwartet euch im Koop-Story-Modus:

2-Spieler-Online-Koop

Beide Spieler erkunden die Welt und treffen Entscheidungen und Aktionen, die sich auf das Ergebnis der Geschichte und das Schicksal der Charaktere auswirken, die ihr spielt.

Spielt Szenen aus einer anderen Perspektive als im Einzelspieler-Modus, manchmal zusammen, manchmal getrennt in völlig getrennten Szenen, die neue Informationen, Orte und Schrecken enthüllen.

Die Entscheidungen, die ihr und euer Freund treffen, könnten die eine Sache sein, die sie alle am Leben hält.

Und das im Filabend-Modus:

Spielt lokal in einer Gruppe von bis zu 5 Spielern mit einem Controller, gib das Pad frei und spiele nacheinander den Charakter deiner Wahl.

Jeder Spieler übernimmt die Verantwortung für die Bewegung, die Entscheidungen und die Auswahl einer der fünf Hauptfiguren.

Wirst du Entscheidungen treffen, nur um deinen eigenen Charakter zu retten? Oder versuchen, alle anderen am Leben zu erhalten?

Am Ende werden deine Aktionen und Auswirkungen während des gesamten Spiels bewertet – mit Erfolgen und Belohnungen für jeden Spieler.

Hier der Trailer zu den Multiplayer-Modi:

Man of Medan erscheint am 30. August für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Das sieht nach einer Menge Horror-Spaß aus. Vor allem der Koop-Modus wird mit Sicherheit sehr spannend. Wir freuen uns schon auf den Release.