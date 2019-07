Metal Wolf Chaos XD erscheint weltweit im August

Metal Wolf Chaos XD von From Software hätte eigentlich schon im letzten Jahr im Westen erscheinen sollen, wurde jedoch verschoben. Jetzt ist der Release-Termin bekannt.

Und zwar wird im Microsoft Store mittlerweile der 6. August als Starttermin genannt. Wie es im Store heißt, wurde das Spiel wurde zu einer Legende, denn es war außerhalb Japans kaum zu bekommen und noch schwieriger zu spielen. Wenn man das Spiel erleben wollte, musste man sich Let’s Play-Videos oder Screenshots ansehen.

Metal Wolf Chaos erschien 2004 in Japan für Xbox 360. Mit Metal Wolf Chaos XD erscheint nun eine Remaster-Version für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Das Land steht am Rande des Abgrunds! Präsident Michael Wilson verteidigt die Nation gegen eine großangelegte Rebellion geführt von Vizepräsident Richard Hawk und seinen mechanisierten Legionen. Als 47. Präsident der Vereinigten Staaten ist es deine geschworene Pflicht, das Land mit allen Mitteln gegen den ungerechten Staatsstreich zu verteidigen! Kämpfe mit deinem fortschrittlichen, bis an die Zähne bewaffneten Mech in bekannten amerikanischen Landschaften und an Schauplätzen wie der Brooklyn Bridge, dem Grand Canyon und der Eingangstreppe des Weißen Hauses.”

Hier könnt ihr euch noch einen Teaser-Trailer ansehen:

Das denken wir:

Fans im Westen müssen schon viel zu lange auf das Spiel warten, aber jetzt rückt ja der Release-Termin immer näher – zum Glück.