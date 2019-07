Minecraft Earth: Wenn Minecraft auf Pokémon Go trifft

Demnächst startet der geschlossene Beta-Test für Minecraft Earth. Hier handelt es sich um ein Minecraft-Spiel, das wie Pokémon Go auf ein AR-Erlebnis in der echten Welt setzt.

Ähnlich wie in Pokémon Go erkundest du in Minecraft Earth die echte Welt, aber anstatt Pokémon zu jagen, triffst du auf sogenannte “Tappables”. Mit ihnen kannst du durch Tippen interagieren.

Wenn du auf eine Truhe tippst, sammelst du beispielsweise Baumaterialien. Alles, was du antippst, landet dann direkt in deinem Inventar und gibt Erfahrungspunkte. Je mehr Tappables du findest, desto schneller levelst du auf.

Im nachfolgenden Video bekommt ihr unter anderem auch den Bau-Modus zu sehen, der ziemlich cool ist. Ihr könnt auf jeder ebenen Fläche bauen und euer Gebilde dann im AR-Modus sogar betreten.

Für die geschlossene Beta könnt ihr euch über diesen Link anmelden.

Am besten finde ich übrigens diesen YouTube-Kommentar zum Video: “Good idea in concept. Until the earth is covered in penises.”

Das denken wir:

Das könnte ziemlich cool werden, aber wie immer kommt es darauf an, ob das Spiel durch die Entwickler auch nach dem Release mit sinnvollen Updates versorgt wird.

Quelle: pcgamesn.com