Mit Residence of Evil: Vigil erwartet uns Survival-Horror in bester “Resident Evil”-Manier

in

Fans von Resident Evil sind gerade dabei, ein Survival-Horrorspiel namens Residence of Evil: Vigil zu entwickeln, dass sich sehr am Capcom-Klassiker orientiert. Nachfolgend findet ihr neue Spielszenen.

Ok, eigentlich sieht das Ganze wie ein Klon aus – aber ein guter Klon. Die Grafik, die fixe kamera, die Stimmung, die Modelle – alles erinnert an Resident Evil. Und das ist auch gut so.

RoE: Vigil, (vorher Vigil: Prophecy of the Bestowed) basiert auf der Unreal Engine 4 und sieht dementsprechend gut aus. Davon könnt ihr euch im nachfolgenden Video überzeugen.

Wir sehen zwar “nur” einen weiblichen Charakter, der durch die unheimliche Umgebung läuft, aber beeindruckend ist das Projekt auf jeden Fall.

Ich kann mir jedoch vorstellen, dass Capcom etwas gegen dieses Projekt haben könnte, da es schon sehr, sehr, sehr an Resi erinnert. Aber mal abwarten. Hier das Video:

Übbrigens: Über diesen Link könnt ihr euch eine Demo des Projekts downloaden.

Das denken wir:

Der Style ist zwar ziemlich drastisch kopiert, aber man muss sagen, dass die Spielszenen trotzdem sehr cool aussehen. Wir sind schon gespannt, was uns so im finalen Spiel erwartet.