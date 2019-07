Moons of Madness: Seht euch hier 12 Minuten aus dem Horrorspiel an

in

Kürzlich wurde ein Video mit neuen Spielszenen aus dem Horrorspiel Moons of Madness veröffentlicht.

2017 berichteten wir zum ersten Mal über das Weltraum-Horrorspiel Moons of Madness. Damals bekamen wir erste Spielszenen zu sehen, die bereits einen ganz guten Eindruck machten.

Mittlerweile wurden ganze 12 Minuten aus dem Spiel veröffentlicht, die ihr euch unter diesen Zeilen ansehen könnt.

Und darum geht es im Spiel: In Moons of Madness spielst du Shane Newehart, einen Techniker, der im Invictus stationiert ist, einer geheimen Forschungsbasis, die von der Orochi-Gruppe errichtet wurde. Deine geringe Sicherheitsfreigabe bedeutet, dass du dich der Existenz eines mysteriösen, intelligenten Signals, das auf dem roten Planeten entdeckt wurde, nicht bewusst bist.

Deine Aufgabe ist es, die Lichter am Laufen zu halten, bis das Transportschiff Cyrano eintrifft und ein neues Team mitbringt, das deine Aufgaben übernimmt. as Problem: Entscheidende Systeme funktionieren nicht, das Gewächshaus ist mit seltsamem Nebel gefüllt und der Rest deines Teams muss noch von seiner EVA-Mission zurückkehren.

Und du beginnst seltsame Dinge zu sehen und zu hören. Ist das echt? Oder wirst du langsam wahnsinnig?

Hier die neuen Spielszenen:

Moons of Madness erscheint an Halloween für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Die neuen Spielszenen sehen sehr cool aus. Wer auf Horror steht, der sollte sich das Spiel mal vormerken.