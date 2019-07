Mortal Kombat 11: Da hat jemand den Fatal Blow von Johnny Cage in echt nachgestellt

in

Der Reddit-User “dkta” hat den Fatal Blow von Johnny Cage aus Mortal Kombat 11 im Real Life nachgestellt.

Die Fatalaties in Mortal Kombat 11 sind so verrückt, dass man sie in der Realität nicht nachstellen kann – zum Glück. Aber es gibt andere Moves im Spiel, die man nachstellen kann: Fatal Blows zum Beispiel.

So einen Fatal Blow kann man einmal pro Kampf ausführen. Er wird verfügbar, sobald die eigene Gesundheit unter 30 Prozent gesunken ist. Nachfolgend könnt ihr euch beispielsweise den Fatal Blow von Johnny Cage ansehen.

Und diesen Move hat der Reddit-User “dkta” nachgestellt. Hier das Ergebnis:

Nicht übel, oder? Wir freuen uns schon auf die nächsten Reenactments.

Mortal Kombat 11 ist für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch verfügbar. Übrigens wird das Spiel voraussichtlich bei Google Stadia erscheinen, wenn es später in diesem Jahr veröffentlicht wird.

Das denken wir:

Die meisten sprechen immer nur von Fatalities, dabei sind die Fatal Blows im Spiel genauso cool. Gerne mehr von diesen Real-Life-Interpretationen.