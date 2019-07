Mortal Kombat 11: Der Release-Termin von Nightwolf wurde geleakt

in

Kürzlich wurde der Release-Termin des Mortal Kombat 11 DLC-Charakters Nightwolf geleakt.

Seit NetherRealm verkündet hat, dass der Kämpfer Nightwolf im Kombat Pack für Mortal Kombat 11 enthalten ist, fragen sich Fans, ab wann er denn verfügbar sein wird. Jetzt wissen wir es, denn der Release-Termin wurde geleakt.

Und zwar hat der ResetEra-User “Scotia” herausgefunden dass Nightwolf ab dem 13. August frühzeitig für Besitzer des Mortal Kombat 11 Kombat Packs erhältlich sein wird.

Diese Info hat er auf der Nintendo-Website gefunden, auf der derzeit ein Sale angeboten wird, bei dem man bis zu 25% Rabatt auf das Spiel erhält. Dem Angebot kann auch der Release von Nightwolf entnommen werden. Hier das entsprechende Angebot:

Sobald es weitere Infos zu Mortal Kombat 11 gibt, erfahrt ihr das umgehend bei uns.

Das denken wir:

Dann müssen wir uns also nicht mehr lange gedulden. Wir sind schon gespannt, was Nightwolf so auf dem Kasten hat.