Mortal Kombat 11: Ed Boon veröffentlicht weiteren Nightwolf-Teaser – geheimer Brutality entdeckt

Ed Boon, der Schöpfer von Mortal Kombat, hat einen weiteren Teaser zum kommenden Charakter Nightwolf veröffentlicht.

Bisher haben wir ja noch immer keine richtigen Spielszenen zu sehen bekommen, die den nächsten Mortal Kombat 11 DLC-Charakter Nightwolf in Aktion zeigen. Dafür hat Ed Boon einen neuen Video-Teaser veröffentlicht, der zumindest einen etwas besseren Blick auf den Charakter gibt als der erste Teaser.

Hier der neue Teaser, in dem wir Nightwolfs Kriegsschrei zu hören bekommen:

We know you guys have been dying to get a glimpse at Nightwolf for Mortal Kombat 11. So here’s that glimpse…. pic.twitter.com/hi5BrvlO22

— Ed Boon (@noobde) 19. Juli 2019