Mortal Kombat 11: neuer Leak scheint Joker, Terminator und Co. zu bestätigen

Kürzlich ist ein weiterer Leak aufgetaucht, der einige DLC-Charaktere für Mortal Kombat 11 zu bestätigen scheint.

Vor einiger Zeit berichteten wir über einen Leak, der angeblich alle DLC-Charaktere von Mortal Kombat 11 umfasste. Bisher traf der Leak voll ins Schwarze. Ein weiterer Leak scheint die besagte Charakter-Liste nun zu bestätigen.

Und zwar hat ein Reddit-User in den Daten der PC-Version erneut Hinweise auf die Charaktere Fujin Sheeva, Spawn, Joker, Ash und Nightwolf gefunden. Der erste Leak basierte übrigens auf Daten der Switch-Version.

Der Leak bestätigt auch mehr oder weniger, welcher DLC-Charakter als nächstes an den Start geht: Nightwolf. In den Daten ist Nightwolf der einzige vollständige Charakter außer Shang Tsung, was darauf hindeutet, dass NetherRealm Studios sich darauf vorbereitet, den Kämpfer in das Spiel aufzunehmen.

“And now a taste of things to kome….”#MortalKombat11 pic.twitter.com/lK2jbGj17n — Ed Boon (@noobde) 28. Juni 2019

Lange wird es also nicht mehr dauern, bis wir Nightwolf zum ersten Mal in Aktion sehen werden.

Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Wir freuen uns schon sehr darauf, Nightwolf und Co. in Aktion zu sehen. Etwas müssen wir uns aber noch gedulden.