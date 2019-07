Mortal-Kombat-Film bekommt R-Rating und wir bekommen zum ersten Mal Fatalities im Kino zu sehen

Kürzlich wurde verkündet, dass der neue Mortal-Kombat-Film ein R-Rating bekommt und dass wir erstmals Fatalities im Kino zu sehen bekommen werden.

Fans von Mortal Kombat werden sich besonders über diese Meldung freuen: Der Drehbuchautor Greg Russo verriet auf Twitter, dass der kommende Mortal-Kombat-Film ein R-Rating bekommt und dass wir zum ersten Mal Fatalities auf der großen Leinwand sehen werden.

Im Tweet heißt es: “Da es bereits von anderen Mitgliedern des Teams erwähnt wurde, werde ich es jetzt ein für alle Mal klären. MK wird ein R-Rating bekommen und zum ersten Mal überhaupt werden Fatalities endlich auf der großen Leinwand zu sehen sein (und nein, ich werde nicht sagen, welche). Ihr müsst auf den Film warten und es sehen!”

Hier der entsprechende Tweet:

Since it’s already been stated by other members of the team, I’m gonna put this one to bed. MK WILL be R-Rated and for the first time EVER, FATALITIES will FINALLY be on the big screen (and no I’m not gonna say which ones) You’ll just have to wait for the movie & see!!! 😉 pic.twitter.com/aVTewH4t28

— Greg Russo (@WriterRusso) 12. Juli 2019