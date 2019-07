Mortal Kombat: “The Raid”-Star Joe Taslim spielt Sub-Zero im Film

Kürzlich berichteten wir ja darüber, dass sich ein neuer “Mortal Kombat”-Film in der Mache befindet. Jetzt berichtete THR darüber, dass Joe Taslim den Kämpfer Sub-Zero im Film verkörpern wird.

James Wan produziert die neueste Verfilmung des Spiels, die 2021 in die Kinos kommen soll. Bisher ist noch nicht viel über den Film bekannt, aber mittlerweile wurde der Schauspieler Joe Taslim bestätigt, der bereits in “The Raid” die Fäuste fliegen ließ. Im Actionfilm “The Night Comes For Us” spielte Taslim die Hauptrolle.

Hier ein Bild von Joe Taslim aus dem Film “The Raid”:

In der neuen “Mortal-Kombat”-Verfilmung übernimmt er die Rolle von Sub-Zero, der seit dem ersten Mortal Kombat aus dem Jahr 1992 ein fester Bestandteil der Reihe ist. Der blaue Ninja hat die Fähigkeit, Eis zu kontrollieren.

Übrigens: Im ersten “Mortal Kombat”-Film aus dem Jahr 1995 wurde Sub-Zero vom Kampfkünstler François Petit verkörpert.

Für das Drehbuch ist Greg Russo verantwortlich und die Regie übernimmt der Newcomer Simon McQuoid.

Für den Film, der in Adelaide im Süden Australiens entsteht, erwarten den Staat rund 70 Millionen Dollar. Produziert wird der Film von Warner Bros Pictures und New Line Cinema. Mehr Infos dazu findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Wir können es kaum erwarten, den Film zu sehen. Hoffentlich können die Macher die hohen Erwartungen erfüllen.