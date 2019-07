Nächste Woche gibt es For Honor und Alan Wake kostenlos im Epic Games Store

Epic hat angekündigt, dass es nächste Woche For Honor und Alan Wake kostenlos im hauseigenen Games Store gibt.

Auch wenn der Epic Games Store nicht sonderlich viele Fans in der Gaming-Community hat, tut Epic alles, um Spieler mit guten Angeboten und Aktionen bei der Stange zu halten.

Demnächst startet eine neue Aktion: Ab 2. August 2019 bis zum 9. August 2019 gibt es die Spiele For Honor und Alan Wake kostenlos im Epic Games Store. Hier der Tweet dazu:

Hey free game fans! Next week, Alan Wake and For Honor will be available for FREE starting 8/2 11AM EDT and ending 8/9 10:59AM EDT – That means you can grab today’s free games until 10:59 AM EDT on 8/2! — Epic Games (@EpicGames) 25. Juli 2019

In For Honor erwartet euch ein Online-Hack-and-Slay, in dem ihr in einem chaotischen Krieg als Streiter der drei größten Krieger-Fraktionen antretet: Ritter, Wikinger oder Samurai.

In Alaan Wake dürft ihr euch auf einen atmosphärischen Psycho-Action-Thriller freuen. Alan Wake ist ein Bestseller-Autor, der an einer Schreibblockade leidet. Um sich zu erholen fährt er mit seiner Frau Alice in die scheinbar idyllische Kleinstadt Bright Falls, im Bundesstaat Washington. Kurz darauf verschwindet jedoch Alice unter mysteriösen Umständen. Ihr müsst nun herausfinden, was passiert ist.

Das denken wir:

For Honor und Alan Wake kostenlos? Nur her damit!