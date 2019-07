Need for Speed 2019 wird laut neuestem Leak Need For Speed Heat heißen

Racing-Fans aufgepasst: Der Titel des nächsten Teils der Need for Speed-Reihe wurde anscheinend geleakt.

Diesmal kommt der Leak vom Händler Gameware. Need for Speed 2019 wird auf der Produktseite mit dem Titel Need For Speed Heat gelistet. Abgesehen davon ist auch das Cover des Spiels im Netz gelandet, das ihr euch hier ansehen könnt:

Looks like the next Need For Speed has been leaked by an Austrian store, Need For Speed Heat, launching 2019 for XBO/PS4https://t.co/NnGUgyfZCI pic.twitter.com/sY2wgiM0sx — Nibel (@Nibellion) 30. Juli 2019

Mittlerweile wurde das Cover aber entfernt und weitere Infos zum Spiel gibt es leider auch nicht, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass sich das bald ändern wird.

Bereits im Februar berichteten wir darüber, dass sich ein neues Need for Speed in Entwicklung befindet. Erscheinen soll das Spiel übrigens noch im Laufe dieses Jahres.

Sobald es weitere Neuigkeiten dazu gibt, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Nach den ersten Leaks dauert es meistens nicht mehr lange, bis es mehr Infos gibt. Wir gehen davon aus, dass wir in wenigen Wochen mehr von Need For Speed Heat hören werden.